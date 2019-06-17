СМИ: полиция арестовала человека, открывшего стрельбу у колледжа в Далласе

ТАСС, 17 июня. Мужчина, открывший в понедельник огонь около колледжа в американском городе Даллас (штат Техас), схвачен и арестован. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на городскую полицию.

По ее данным, колледж "Эль-Сентро" закрыт на вход и выход по соображениям безопасности. Полиция не исключает, что злоумышленник мог установить взрывное устройство около расположенного рядом здания суда. Ведется поиск такого устройства.

NBC опубликовала данные местных журналистов, видевших, как мужчина стрелял во входную дверь здания суда. Стрелявший был вооружен винтовкой и был в пуленепробиваемом жилете. Мотивы произошедшего пока не установлены.