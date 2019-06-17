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На складе в Ставропольском крае произошел пожар

Один человек пострадал
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© ГУ МЧС по Ставропольскому краю

СТАВРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на складе в поселке Горячеводском (Ставропольский край), пострадал один человек. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ. В настоящее время он локализован на площади 750 кв. м. 

"В 18:19 объявлен ранг пожара №2. В 19:05 локализация пожара на площади 750 кв. м. Пострадал один человек, он доставлен в [клиническую больницу] Пятигорска. Эвакуация не проводилась", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, тушили пожар 47 человек при помощи 16 единиц техники.

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