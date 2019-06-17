Бастрыкин поручил запросить данные о перебоях с лекарствами для льготников

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК запросить у Росздравнадзора данные о нарушениях прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов, в ряде субъектов РФ. Об этом сообщила журналистам представитель СК Светлана Петренко.

"При наличии оснований по фактам, выявленным контролирующим органом, грубых нарушений прав на обеспечение жизненно важными лекарствами, следственными органами будут приняты соответствующие процессуальные решения", - сообщила представитель СК.

Кроме того, по ее словам, Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений СК России по Ярославской, Новгородской областям и Краснодарскому краю организовать процессуальные проверки по озвученным на федеральных телеканалах сюжетам о проблемах с льготным обеспечением граждан лекарственными препаратами.

"Сегодня в эфире федеральных телеканалов вышли сюжеты о проблемах с льготным обеспечением лекарственными препаратами граждан в регионах страны. В частности сообщается, что пожилая жительница Ярославской области не получает жизненно важный препарат и вынуждена покупать его сама. Другая женщина, страдающая от астмы, как сообщается, должна была получить шесть ингаляторов в этом году, но получила три, а замена препарата на другой привела к побочным эффектам", - отметила Петренко.

Также журналисты сообщили о женщине, которая вынуждена добиваться выдачи лекарства для своего сына, однако чиновники решили выдать аналог препарата, который ему не подходит. Еще одна женщина из Ярославской области утверждает, что ее сын умер из-за нехватки необходимых лекарств. Кроме того, озвучена история жительницы Великого Новгорода, которая не получает лекарство по льготам с конца прошлого года. Мужчина из Краснодарского края, страдающий онкологическим заболеванием, уже четыре месяца также не получает необходимый препарат.