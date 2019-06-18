Участники ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму получили от 12 до 17 лет тюрьмы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Пятеро участников ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" в Крыму осуждены на сроки от 12 до 17 лет.

"Суд приговорил [Теймура] Абдуллаева к лишению свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Его брат [Узеир] Абдуллаев получил 13 лет, [Рустем] Исмаилов - 14 лет, [Эмиль] Джемаденов - 12 лет, [Айдер] Салединов - 12 лет", - сообщил судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

По версии следствия, руководитель ячейки Абдуллаев в период с марта 2014 года до задержания в октябре 2016 года организовал на территории Симферополя деятельность структурного подразделения "Хизб ут-Тахрир". В состав ячейки также входили его брат Абдуллаев, а также Исмаилов, Джемаденов и Салединов.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.5, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической").

Отмечается, что руководитель ячейки осуществлял скрытую пропагандистскую работу среди населения, проводил собрания среди ее членов, а также хранил у себя дома брошюры и другие материалы террористической организации и распространял их. Четверо других участников ячейки также хранили запрещенные произведения и занимались распространением идей террористической организации.