Источник: по делу братьев Магомедовых о хищении 2,5 млрд рублей проведен третий обыск

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели третий обыск в квартирах в Москве и жилых домах в Подмосковье в рамках уголовного дела в отношении совладельцев группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартирах и жилых домах в Москве и Подмосковье, принадлежащих Магомеду Магомедову, а также по месту проживания его сотрудников и по адресам компаний, которые аффилированны с бизнесменом", - сказал собеседник агентства, уточнив, что это уже третий обыск с начала возбуждения уголовного дела в отношении братьев Магомедовых.

В конце марта 2018 года Тверской суд арестовал братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых и экс-главу компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова. Помимо растраты и организации преступного сообщества, братьям вменяется хищение 2,5 млрд рублей, Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей. В рамках уголовного дела арестованы счета и активы 36 компаний. Кроме того, наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.

Совладельцу "Суммы" следствие вменяет также хищение 300 млн рублей при строительстве автодороги "Чуйский тракт". Предполагаемым организатором хищения является, по данным следствия, скрывающийся в ОАЭ генеральный директор компании "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов.