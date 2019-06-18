В Калининграде полицейские задержали уснувшего на месте преступления вора

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Полицейские в Калининграде задержали местного жителя, похитившего кошелек с деньгами из автомобиля, застав его спящим на месте преступления. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба регионального УМВД.

"Полицейские, проводившие расследование по обращению владельца автомобиля в связи с кражей, установили, что 42-летний житель Гвардейского района, проходя мимо авто, увидел лежащий на сиденье портмоне и, разбив стекло, похитил его", - рассказали в пресс-службе.

Находившиеся в бумажнике 2 тыс. рублей мужчина потратил на спиртное, а портмоне, стоимость которого, как выяснилось, составляла 15 тыс. рублей, выбросил. После употребления спиртных напитков злоумышленник возвратился к автомобилю, решив проверить салон на наличие других ценных вещей. Однако на месте преступления его сморил сон, во время которого его и застали полицейские.

"Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину")", - отметили в пресс-службе. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.