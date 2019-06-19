На севере Камчатки горит лесотундра на площади 11 тыс. га вблизи населенных пунктов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июня. /ТАСС/. Площадь тундровых пожаров в Пенжинском районе Камчатки за сутки выросла почти вдвое - до 11 тыс. га. Огонь приближается к трем населенным пунктам, сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.

"За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли еще три активные термоточки в районе сел Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га", - говорится в сообщении.

Накануне площадь лесотундровых пожаров в Пенжинском районе составляла 6 тыс. га. На север Камчатки была направлена оперативная группа сотрудников лесоохраны для тушения возгорания в 20 км от села Каменское.

"Сегодня утром специалисты лесоохраны и добровольцы приступили к тушению природного пожара в районе села Каменское. Тушение осуществляется с применением вертолета с водосливным устройством, наземная группа работает на кромке возгораний. На сегодняшний день в Пенжинском районе действуют восемь термоточек. Ситуация осложняется установившейся на севере Камчатки теплой и ветреной погодой, которая способствует быстрому распространению огня по тундре и лесотундре", - приводятся в сообщении слова министра специальных программ Камчатского края Сергея Хабарова.

К вылету в Пенжинский район готовится вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со второй группой специалистов лесоохраны на борту. Он поднимется в воздух, как только позволят погодные условия.

Пенжинский район находится на севере Камчатского края у границы с Магаданской областью. В селах Таловка, Оклан и Каменское проживает в общей сложности около тысячи человек.