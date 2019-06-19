В Новой Москве таксист ранил ножом коллегу

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Водитель такси ранил коллегу ножом в драке в городе Щербинка в Новой Москве, сообщил ТАСС в среду представитель пресс-службы столичного главка МВД.

"Накануне в полицию поступило сообщение о драке в городе Щербинка, ул. Южная, д. 8. Подрались двое водителей такси. Один из них, мужчина 1976 года рождения, во время конфликта ранил своего противника ножом. Пострадавший 1984 года рождения госпитализирован с колото-резаным ранением груди. Подозреваемый задержан",- сказали в полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что следствием рассматривается версия, согласно которой причиной конфликта стал спор из-за клиента.