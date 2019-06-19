Под Волгоградом задержали подозреваемых в хищении сырой нефти на 1,2 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Полицейские в Волгоградской области задержали шестерых подозреваемых в хищении сырой нефти из нефтепровода. Изъяли 60 т похищенной нефти, ее стоимость оценивается почти в 1,2 млн рублей, сообщили в среду журналистам в ГУ МВД по региону.

"Задержано шестеро подозреваемых в хищении сырой нефти из нефтепровода, расположенного в Жирновском районе региона, изъято около 60 т похищенной нефти стоимостью почти 1,2 млн рублей, шланги, насосы, компьютерная техника, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Задержанные являются жителями Волгограда и города Волжского в возрасте от 24 до 52 лет. По версии правоохранителей, подозреваемые сделали врезку в нефтепровод. В темное время суток они приезжали в Жирновский район на арендованных грузовых автомобилях и перекачивали нефть в автоцистерны. Затем похищенная нефть перевозилась в Волгоград для продажи третьим лицам.

Возбуждено дело о краже нефти (ч. 3 ст. 158 УК РФ).