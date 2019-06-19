В вынужденно приземлившемся в Башкирии самолете находились двое французов

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Двое граждан Франции, летевших с фестиваля Red Bull Air Race в Казани, находились в легкомоторном самолете, который совершил вынужденную посадку в Башкирии. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В самолете находились французы, они летели из Казани, где принимали участие в фестивале Red Bull Air Race", - сказал источник.

В 13:25 мск легкомоторный самолет Jabiru J430 совершил вынужденную посадку в поле на границе Татышлинского района Башкирии, на борту находились 2 человека, никто из них не пострадал. Воздушное судно не повреждено. По предварительной информации, инцидент произошел из-за низкого давления масла в двигателе самолета. Давление упало в результате повреждения радиатора.

Jabiru J430 - легкомоторный многоцелевой летательный аппарат, выпускаемый австралийскими инженерами из компании Jabiru Aircraft с 2004 года.

16 июня в Казани завершился этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. Это динамичный вид пилотирования, цель которого состоит в прохождении летчиками воздушной трассы с препятствиями за минимальное время. Казань приняла у себя гонку в третий раз.