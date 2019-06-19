Экс-майор ФСБ Стерлягов, обвиняемый в убийстве жителя КБР, получил девять лет колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил экс-майора ФСБ Павла Стерлягова по делу об убийстве жителя Кабардино-Балкарии в апреле 2018 года к девяти годам колонии строго режима. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда Стерлягову назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле 2018 года майор, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, на поляне Азау в поселке Терскол Кабардино-Балкарии после возникшего конфликта с мужчиной из хулиганских побуждений нанес последнему смертельное ножевое ранение, после чего скрылся с места преступления. Запись инцидента попала на видеокамеры.

Ранее коллегия присяжных признала Стерлягова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 105 ч. 2 п. п. а, и, ст. 105 ч. 2 п. и УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений и убийство из хулиганских побуждений").