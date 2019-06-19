Следователи допрашивают бизнесмена Бойко-Великого по делу о присвоении

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следователи проводят следственные действия с основателем группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василием Бойко-Великим. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат Алексей Аверьянов.

"Идут следственные действия, ведется допрос в рамках дела по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - сказал защитник.

Ранее в отношении Бойко-Великого расследовалось дело о хищении на 347 млн рублей. Следственный комитет РФ обвинял его в том, что он и 10 его подельников незаконно завладели правом собственности на земельные доли 298 бывших членов и работников реорганизованных совхозов Рузского района Московской области.

Следствие тогда утверждало, что Бойко-Великий с марта по август 2003 года, являясь председателем совета директоров и соучредителем ОАО "Вашъ финансовый попечитель" и ОАО "Русское молоко", а также генеральным директором и соучредителем ЗАО "Вашъ финансовый попечитель", решил путем обмана незаконно приобрести право собственности на земельные доли бывших членов и работников социальной сферы реорганизованных совхозов Рузского района и их наследников. В результате потерпевшими были признаны 298 человек. Уголовное дело было передано в суд, но вскоре оно было прекращено, среди причин указывалось истечение сроков давности.