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Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье

Их состояние удовлетворительное, есть подозрение на кишечную инфекцию

ЧИТА, 20 июня. /ТАСС/. Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщила в четверг в пресс-служба краевого Минздрава.

"19 июня из летнего лагеря "Самородок" в медицинские организации города были доставлены дети с подозрением на кишечную инфекцию. Госпитализированы ... трое несовершеннолетних. Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное", - сообщили в министерстве.

Всего на боли в животе пожаловались 15 детей. "После вторичного медицинского осмотра, который в лагере проводят специалисты детского клинического медицинского центра и Читинской районной больницы, результаты исследования еще у семи детей уточняются", - отметили в пресс-службе.

Прокуратура Забайкальского края начала проверку по данному факту.

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