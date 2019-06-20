Неизвестные обокрали квартиру безработной москвички

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Неизвестные обокрали квартиру безработной женщины в московском районе Северное Бутово, похищены деньги и драгоценности, ущерб составил около 3 млн рублей, сообщил ТАСС представитель пресс-службы главка столичной полиции.

"Злоумышленники проникли в квартиру на улице Грина, которая принадлежит безработной женщине 1978 года рождения. Они подобрали ключи к жилищу потерпевшей и вынесли оттуда 22 тыс. рублей и ювелирные изделия, после чего скрылись. Материальный ущерб составил около 3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).