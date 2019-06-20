Экс-замминистра общественной безопасности Китая признал вину в коррупции

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Суд над бывшим заместителем министра общественной безопасности Китая состоялся в городе Тянцзине на востоке страны. Об этом в четверг сообщил информационный портал Sina.

"20 июня 2019 года суд первой инстанции города Тяньцзина провел открытое заседание по делу о взяточничестве в отношении бывшего заместителя министра общественной безопасности, руководителя морской полиции Китая Мэн Хунвэя", - передает издание.

Как отмечается в сообщении, "обвиняемый с 2005 по 2017 год использовал свое служебное положение в корыстных интересах, за вознаграждение оказывал содействие частным и юридическим лицам, получив от них за свои действия, в общей сложности, более 14 млн юаней". "В ходе судебного разбирательства прокуратурой были предоставлены неопровержимые доказательства, свидетельствующие о вине Мэн Хунвэя", - пишет портал.

"Во время последнего слова обвиняемый полностью признал свою вину", - отмечается в материале.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.