В амурском городе Свободный ввели режим ЧС из-за дождей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июня. /ТАСС/. Власти ввели режим ЧС в городе Свободный Амурской области из-за дождей, сообщается в четверг на сайте муниципального образования.

"Сегодня с 14 часов (08:00 мск) в городе введен режим ЧС. Причина - дожди", - говорится в сообщении.

Самым мощным в городе за минувшую неделю стал ливень 13 июня, когда за час выпало более 39 мм осадков. Последствия дождей власти обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Члены комиссии по обследованию территории и инфраструктуры города доложили о положении дел в городе.

"Было проверено состояние городских дорог и объектов ЖКХ, а также состояние проблемных зданий школ № 192 и № 6, о необходимости ремонта которых велась речь еще до ливней. Ситуация усугубилась. По результатам проведенной экспертизы, без капремонта эксплуатация зданий невозможна", - отмечается в сообщении.

По итогам заседания власти решили не только ввести режим ЧС, но и провести аварийно-восстановительные работы на пострадавших объектах, средства на которые выделят из бюджета.

В Свободном, который находится в 146 км от Благовещенска, проживают 53,6 тыс. человек.