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Сотрудник торгового представительства России погиб в ДТП в Осло

По информации российского посольства, автокатастрофа произошла в условиях плохой видимости и непогоды в норвежской столице

ХЕЛЬСИНКИ, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудник торгового представительств России в Норвегии погиб в ДТП в Осло в ночь на четверг. Эту информацию подтвердило посольство РФ в Норвегии.

"Подтверждаем трагическую гибель сотрудника торгового представительства РФ 20 июня в результате автоаварии в условиях плохой видимости и непогоды в Осло. Родственники погибшего оповещены", - говорится в Facebook дипмиссии. Имя погибшего не называется.

Газета Verdens Gang со ссылкой на полицию уточнила, что дипломатический автомобиль РФ врезался в ограждение рядом с трамвайной остановкой. В машине находились двое пассажиров, один из них получил легкие травмы. Смерть второго медики констатировали на месте.

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