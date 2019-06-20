Сотрудник торгового представительства России погиб в ДТП в Осло

ХЕЛЬСИНКИ, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудник торгового представительств России в Норвегии погиб в ДТП в Осло в ночь на четверг. Эту информацию подтвердило посольство РФ в Норвегии.

"Подтверждаем трагическую гибель сотрудника торгового представительства РФ 20 июня в результате автоаварии в условиях плохой видимости и непогоды в Осло. Родственники погибшего оповещены", - говорится в Facebook дипмиссии. Имя погибшего не называется.

Газета Verdens Gang со ссылкой на полицию уточнила, что дипломатический автомобиль РФ врезался в ограждение рядом с трамвайной остановкой. В машине находились двое пассажиров, один из них получил легкие травмы. Смерть второго медики констатировали на месте.