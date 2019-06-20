Спецслужбы Киргизии задержали группу сторонников экстремистской организации

БИШКЕК, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали группу сторонников запрещенной в республике экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ). Об этом сообщил в четверг пресс-центр ГКНБ.

"ГКНБ совместно с МВД республики в рамках ранее возбужденного уголовного дела проведены санкционированные обыски по местам жительства шести членов организации в Ат-Башинском районе Нарынской области", - говорится в сообщении. Все они были задержаны, их имена и фамилии в интересах следствия пока не указываются.

Во время обыска у подозреваемых обнаружили "литературу запрещенной экстремистской организации", огнестрельное нарезное оружие без разрешительных документов, гильзы калибра 5,45 мм, а также "металлическую емкость с порохом, пистоны, дробь, ноутбук и телефоны".

Возбуждено уголовное дело по статье "Создание экстремистской организации", подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.