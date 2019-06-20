Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неисправности

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Самолет, вылетевший в четверг из Симферополя в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с закрылками, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"Самолет приземлился несколько минут назад, все в порядке. По информации экипажа, были проблемы с выпуском закрылков", - сказал представитель аэропорта.

По его словам, пассажиры находятся в аэропорту, решается вопрос с высылкой в Симферополь другого самолета.

Название авиакомпании и количество пассажиров уточняются.