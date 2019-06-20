Пожар на складе в Хабаровском крае ликвидирован

ХАБАРОВСК, 20 июня. /ТАСС/. Пожар в складских помещениях в городе Вяземском в Хабаровском крае потушен, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что горела лесопилка. По уточненной информации, пожар произошел в одноэтажном кирпичном здании, не относящемся к лесопилке, которое используется как склад для строительных материалов.

"В 19:25 (12:25 мск) 20 июня 2019 года пожар в городе Вяземском по улице Орджоникидзе был полностью ликвидирован. В настоящее время причины и обстоятельства его возникновения устанавливаются сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Во время тушения произошло обрушение деревянных конструкций крыши. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекалось 13 человек и пять единиц техники.