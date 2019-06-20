Бизнесмена Бойко-Великого поместили в ИВС с подозреваемым в нанесении телесных повреждений

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Предпринимателя Василия Бойко-Великого, обвиняемого в многомиллионной растрате из банка "Кредитный экспресс", поместили в одну камеру в изоляторе временного содержания (ИВС) с подозреваемым в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Он находится в одной камере ИВС по ЮЗАО с подозреваемым в преступлении, предусмотренным ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью")", - сказал Мельников.