Бойко-Великий отверг обвинение в растрате 180 млн рублей и $929 тыс.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василий Бойко-Великий не признал вину в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс". Об этом бизнесмен заявил в Басманном суде Москвы, где решается вопрос об избрании меры пресечения ему и другим фигурантам дела.

"Ни в чем не виновен", - сказал он журналистам у зала суда.

Ранее адвокат директора "Кредитного экспресса" Аллы Кабановой Сергей Булаев сообщил ТАСС, что она вину не признает и заявляет, что к выдвинутым обвинениям не имеет никакого отношения.

Следственный комитет РФ просит суд арестовать бизнесмена и других пятерых фигурантов уголовного дела до 19 августа. Вместе с тем СК просит избрать домашний арест на тот же срок в отношении сотрудника банка "Кредитный экспресс" Натальи Ципиновой.

Как сообщила ранее журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, в период с 2013 по 2018 годы владелец 10 процентов уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов - всего 31 факт растраты средств банка "Кредитный экспресс".