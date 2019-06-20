Суд отправил под домашний арест сотрудника банка "Кредитный экспресс" Наталью Ципинову

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест сотрудника банка "Кредитный экспресс" Наталью Ципинову, обвиняемую по делу о растрате в кредитном учреждении, фигурантом которого является основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василий Бойко-Великий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 августа", - огласила постановление судья Евгения Николаева.

Как сообщила ранее журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, в период с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 млн рублей и $929 тыс. - всего 31 факт растраты средств банка "Кредитный экспресс".