Суд продлил арест полковника ФСБ Черкалина по делу о коррупции

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. 235-й гарнизонный военный суд в Москве в четверг продлил на два месяца срок содержания под стражей начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в коррупции, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Черкалину меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - огласил постановление судья. Черкалин будет содержаться под стражей до 24 августа.

Следователь на заседании сообщил, что занимается проверкой информации о причастности Черкалина к новым преступлениям. Как следует из материалов дела, новые обвинения Черкалину пока не предъявлены.

"Установлены обстоятельства получения Черкалиным взятки за совершение действий или бездействие в пользу взяткодателя. Находясь на свободе, Черкалин может скрыться или воспользоваться своими связями для оказания давления на следствие", - отметил следователь.

Черкалин просил об освобождении под домашний арест, но никак не прокомментировал свое отношение к предъявленным обвинениям. "Прошу перевести меня под домашний арест. Добавить нечего", - сказал обвиняемый.

Постановление суда пока не вступило в силу, оно может быть обжаловано в Московском окружном военном суде в течение трех дней.

Дело Черкалина

Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, Черкалин получил взятку в 850 тысяч долларов от главы одной из коммерческих фирм за общее покровительство в период с 2013 по 2015 годы.

По второму делу помимо Черкалина проходят двое его бывших подчиненных - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые бывший член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко. Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, действуя в составе организованной группы, используя служебное положение и авторитет занимаемой должности, ввели в заблуждение потерпевшего Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали потерпевшему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию инвестиционных проектов бизнесмена по строительству жилых домов на территории Москвы. После получения прав на имущество потерпевшего все было распределено между участниками группы.

Фролов и Васильев ранее были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам, вину они не признают.