Жителя Норильска задержали за участие в ИГ в Сирии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следователи задержали жителя Норильска за участие в запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" в Сирии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По результатам проведенных следственных действий на территории Норильска Красноярского края и Москвы следствием установлено, что в период с октября 2014 года по февраль 2015 года на территории Сирийской Арабской Республики подозреваемый принимал участие в составе международной террористической организации "Исламское государство" (деятельность которой запрещена на территории России)", - сообщила Петренко.

По ее словам, он задержан и следствие будет ходатайствовать об его аресте.

Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ"). Сейчас следствие устанавливает роль подозреваемого и проверяет его на причастность к совершению других преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, в том числе к финансированию терроризма. "Принимаются активные меры для установления других участников преступления", - добавила Петренко.