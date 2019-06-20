Защита Бойко-Великого просит избрать для него залог в 10 млн рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Представители защиты просят избрать альтернативную аресту меру пресечения в виде залога в размере 10 млн рублей для основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс". Об этом заявил адвокат Вадим Миндлин в Басманном суде Москвы, где решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении бизнесмена и других фигурантов дела.

"Прошу избрать для моего подзащитного меру пресечения в виде залога в 10 млн рублей, который я лично готов внести на депозитный счет суда в случае удовлетворения моего ходатайства", - сказал Миндлин.

Представители прокуратуры и Следственного комитета просили суд отказать защите обвиняемого в заявленном ходатайстве.

Как сообщила ранее журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, в период с 2013 по 2018 годы владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 млн рублей и $929 тыс. - всего 31 факт растраты средств банка "Кредитный экспресс".