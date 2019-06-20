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Дело о растрате средств банка "Кредит Экспресс"

Еще трех фигурантов дела о растрате в банке "Кредит Экспресс" отправили под домашний арест

Мария Антонова, Егор Пихтин и Анастасия Новотина будут находиться под домашним арестом до 19 августа

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг отправил под домашний арест до 19 августа главного бухгалтера банка "Кредит Экспресс" Марию Антонову и еще двух сотрудников лишенной лицензии кредитной организации Егора Пихтина и Анастасию Новотину, проходящих по делу о хищениях в банке. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Постановлением Басманного районного суда обвиняемым Пихтину, Новотиной и Антоновой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 августа", - сказала представитель суда. Против ходатайства Следственного комитета выступила прокуратура.

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РоссияДело о растрате средств банка "Кредит Экспресс"
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