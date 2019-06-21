Около 80 пожаров на 2,4 тыс. га потушили в лесах регионов России

ТАСС, 21 июня. Пожарные потушили за сутки 77 возгораний на землях лесного фонда в регионах России на общей площади 2,4 тыс. га, действующими остаются еще 53 очага. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20 июня в России ликвидировано 77 лесных пожаров на площади 2412 га. На 00:00 мск 21 июня 2019 года на территории РФ действовало 53 лесных пожара на площади 5970 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в распространенном релизе.

Основная площадь контролируемых возгораний приходится на Камчатку, Чукотку, Забайкалье и Якутию. Лесные пожары зарегистрированы также еще в десяти регионах страны.

Пожары тушат около 2 тыс. человек, 401 единица техники, на авиамониторинге находятся 67 воздушных судов, на тушении - 25 судов.

В труднодоступных, отдаленных местностях, по данным Авиалесоохраны за минувшие сутки, было зарегистрировано 144 лесных пожара на общей площади около 293,2 тыс. га. Почти вся площадь приходится на дальневосточные регионы, сильнее остальных горит Якутия. Эти пожары не тушатся. "По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен", - говорится в сообщении.