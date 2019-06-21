Суд в Приморье приговорил бизнесмена к семи годам заключения за хищение 300 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бизнесмена Олега Дроздова к семи годам заключения, признав виновным в хищении 300 млн рублей на строительстве полигона твердых бытовых отходов к саммиту АТЭС-2012. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в суде.

"По решению суда Дроздов приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 900 тыс. рублей. Его сообщник приговорен к пяти годам заключения условно и штрафу в 600 тыс. рублей", - сказал секретарь суда.

Установлено, что подсудимые были причастны к исполнению контракта на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов во Владивостоке и, обманув заказчика, похитили более 300 млн рублей. Дроздов обвинялся по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Судебный процесс продолжался с 2013 года.