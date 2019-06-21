В Рыбинске ребенок получил травмы при опрокидывании батута

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя после того, как малолетняя девочка получила тяжелые травмы при опрокидывании надувного батута в Рыбинске Ярославской области. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, 35-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая оказывает услуги оптовой и розничной торговли, в том числе осуществляет эксплуатацию игрового надувного оборудования. 20 июня на территории парка имени Фейгина в Рыбинске малолетняя девочка получила тяжелые травмы при опрокидывании надувного батута, в котором она находилась. Установлено, что игровое оборудование было закреплено ненадлежащим образом, поэтому его опрокинуло порывом ветра.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.