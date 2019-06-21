Семь человек задержаны после массовой драки в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали семь человек после массовой драки в Выборгском районе Санкт-Петербурга, в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе управления МВД по городу и Ленинградской области.

Как отмечается в распространенном сообщении, драка произошла поздно вечером в четверг в районе дома № 18а по Выборгскому шоссе. Для ее пресечения на место выезжали сотрудники полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. "Для разбирательства в отдел полиции доставлены семь участников конфликта, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ - "Мелкое хулиганство", - отметили в ведомстве.

По данным полиции, одному из участников драки потребовалась медицинская помощь. "В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заключили в ведомстве.