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ФСБ в Крыму раскрыла группу, помогавшую незаконным мигрантам с экзаменами по русскому

Их основными клиентами были иностранные граждане, которые прибывали в регион на строительные работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Следственный отдел управления ФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении сотрудников севастопольской фирмы-посредника, помогавших незаконным мигрантам обходить тестирование для проживания и работы в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Установлено, что директор и сотрудник фирмы за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам, не владеющим русским языком, в фиктивной сдаче комплексных экзаменов по языку, истории и законодательству России для получения разрешительных документов на проживание и работу в стране. <...> Их основными клиентами были иностранные граждане, которые прибывали в регион на строительные работы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Возбуждено дело об организации незаконной миграции (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

В офисах фирмы и дома у сотрудников были проведены обыски, изъята оргтехника, документация и другие предметы.

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