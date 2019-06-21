Велогонщица из Оренбургской области погибла в ДТП во время тренировки

ТАСС, 21 июня. Велогонщица из Оренбургской области погибла в ДТП на трассе Гай - Ириклинское во время тренировки, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе управления областного МВД.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне днем на 3-м километре автомобильной дороги Гай - Ириклинское. Предварительно установлено, что 38-летний житель города Орска, управляя автомобилем Lada, допустил наезд на велосипедистку - 14-летнюю школьницу", - говорится в сообщении.

По факту ДТП сотрудники МВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

В пресс-службе Федерации велосипедного спорта России уточнили, что погибшей является Ольга Штанько. "Федерация велосипедного спорта выражает соболезнования семье и близким погибшей в результате этой трагедии Ольги Штанько", - говорится в сообщении на сайте федерации.