NBC: в Филадельфии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

ТАСС, 21 июня. Сильный пожар вспыхнул в пятницу утром на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions, расположенном в южной части Филадельфии. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, жители кварталов в непосредственной близости от завода также слышали серию взрывов. В борьбе с огнем участвуют экипажи нескольких десятков пожарных машин.