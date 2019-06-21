NBC: в Филадельфии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

ТАСС, 21 июня. Сильный пожар вспыхнул в пятницу утром на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions, расположенном в южной части Филадельфии. Об этом сообщила телекомпания NBC.
По ее данным, жители кварталов в непосредственной близости от завода также слышали серию взрывов. В борьбе с огнем участвуют экипажи нескольких десятков пожарных машин.
Информация о возможных жертвах пока не приводится.
A closer look at the flames. Crews are still working to put out flames. This is a 3 alarm fire. No injuries reported so far. @phl17 #fire #philadelphia #philly pic.twitter.com/1uuSrBXW6b— Khiree Stewart (@khireephl17) 21 June 2019
Завод принадлежит нефтяной компании Sunoco, штаб-квартира которой находится в Филадельфии.