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Водитель гидроцикла в Крыму бросил в море "банан" с детьми

Никто не пострадал

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в Алуште в четверг доставили на берег водный аттракцион "банан" с 14 людьми, которых бросил в Черном море водитель гидроцикла, сообщило в пятницу на своем сайте МЧС Крыма.

"На расстоянии 800 м от берега был замечен гидроцикл, буксирующий "банан" с людьми на борту. Спустя некоторое время водитель плавсредства отцепил водный аттракцион и скрылся в неизвестном направлении. Эвакуировали людей на спасательный катер "Лидер-11" и транспортировали их на пляж", - говорится в сообщении.

Было спасено 14 человек, в том числе восемь детей. Пострадавших нет.

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