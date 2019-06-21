СК в Петербурге закрыл дело против владельца банка "Банкирский дом" из-за его смерти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело в отношении владельца банка "Банкирский дом" Евгения Лыкова, которого ранее разыскивали по подозрению в хищении 600 млн рублей, из-за его смерти, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Уголовное дело в отношении фактического собственника банка прекращено в связи с его смертью", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом в управлении СК отметили, что в отношении экс-председателя правления банка, его заместителя, главного бухгалтера и его заместителя было также возбуждено уголовное дело по статье о фальсификации финансовых документов. По версии следствия, они по указанию Лыкова в 2014-2016 годах подделывали финансовую отчетность банка и передавали ее в Банк России. "Обвиняемые вину признали в полном объеме и дали исчерпывающие сведения о совершенном ими преступлении. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о его прекращении с назначением обвиняемым меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - добавили в управлении СК РФ по Петербургу.

Уголовное дело в отношении Лыкова было возбуждено в связи с кражей денежных средств в банке "Банкирский дом" по статье УК РФ "Мошенничество". По данным следствия, Лыков, будучи фактическим собственником банка, ввел в заблуждение сотрудников и похитил более 600 млн рублей, затем перевел их по фиктивным документам на свой счет. Чтобы скрыть преступление, по поручению Лыкова было оформлено более тысячи фиктивных договоров о предоставлении кредитов физическим лицам без их ведома, но фактически деньги никому не выдавались.

В июле прошлого года в управлении СК по Петербургу сообщали, что вызвали Лыкова для предъявления ему обвинений, однако он не пришел в ведомство в назначенное время. После этого он был объявлен в розыск.

По данным пресс-службы Банка России, в марте 2016 года у "Банкирского дома" отозвана лицензия в связи недостаточностью собственных средств. По величине активов АО АКБ "Банкирский дом" на 1 февраля 2016 года занимало 422-е место в банковской системе РФ.