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Спасатели достали из Москвы-реки мужчину, которому стало плохо во время купания

Инцидент произошел в 15 м от берега

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Спасатели в районе Кунцево вытащили из Москвы-реки мужчину, которому стало плохо во время купания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Спасателями поисково-спасательной станции "Кунцево" Московской городской поисково-спасательной службы при патрулировании в районе Филевской набережной <...> был спасен мужчина 1998 года рождения", - сказали в главке.

20-летний молодой человек был доставлен на поисково-спасательную станцию, где ему была оказана первая помощь. ЧП произошло в 15 м от берега.

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