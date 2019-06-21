Спасатели достали из Москвы-реки мужчину, которому стало плохо во время купания

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Спасатели в районе Кунцево вытащили из Москвы-реки мужчину, которому стало плохо во время купания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Спасателями поисково-спасательной станции "Кунцево" Московской городской поисково-спасательной службы при патрулировании в районе Филевской набережной <...> был спасен мужчина 1998 года рождения", - сказали в главке.

20-летний молодой человек был доставлен на поисково-спасательную станцию, где ему была оказана первая помощь. ЧП произошло в 15 м от берега.