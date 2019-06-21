Из Польши экстрадировали россиянина, обвиняемого в похищении людей на территории России

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в похищении людей и осужденный за хранение наркотиков россиянин экстрадирован из Польши в Россию. Об этом ТАСС в пятницу сообщил представитель пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня из Польши в Россию экстрадирован Сергей Крамаренко для привлечения к уголовной ответственности по п. п. "а", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору) и для исполнения приговора Промышленного районного суда Ставрополя от 31 мая 2017 года, которым он осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере) к одному году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

По версии следствия, Крамаренко с соучастниками в начале февраля 2017 года в Ставрополе привез двух людей против их воли в квартиру в жилом доме, связал и держал несколько дней. Позже Крамаренко скрылся и был объявлен в федеральный и международный розыск, заочно ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Генеральной прокуратурой РФ в октябре 2018 года в Министерство юстиции Польши направлен запрос о выдаче, который удовлетворен в мае 2019 года. Крамаренко доставлен в Россию в сопровождении сотрудников ФСИН.