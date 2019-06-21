Хабаровского бизнесмена обвинили в присвоении выделенных на гособоронзаказ 560 млн рублей

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении руководителя стройфирмы, присвоившего почти 560 млн рублей, выделенных на строительство объектов одной из воинских частей в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры в пятницу.

"ООО "Тоннельный отряд № 12 - Бамтоннельстрой" получило 558,5 млн рублей в качестве аванса по договору субподряда на строительство объектов одной из воинских частей в Хабаровском крае. Однако принятые на себя обязательства по строительству гендиректор этой компании не выполнил, а перечисленные компании денежные средства использовал по своему усмотрению на цели, не связанные с исполнением государственного контракта", - говорится в сообщении.

Эти факты вскрылись после проверки прокуратурой соблюдения законодательства о гособоронзаказе. По результатам рассмотрения материалов проверки в УМВД России по Хабаровскому краю в отношении директора фирмы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное в особо крупном размере").