Угрожавшего коммунальщикам пистолетом дагестанского депутата обвинили в хулиганстве

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении депутата городского собрания дагестанского Избербаша Набигуллы Магомедова, он подозревается в хулиганстве с применением оружия, сообщило в пятницу на своем сайте управление СК РФ по республике.

В середине мая Магомедов узнал, что коммунальщики Избербаша самовольно отключили воду в одном из домов и направился туда. Заметив по дороге специализированный автомобиль, он преградил ему путь и начал нецензурно требовать вернуться к месту работ. Позже подъехал экскаватор коммунальной службы, Магомедов потребовал того же самого от водителя экскаватора, нецензурно выражаясь.

"Затем подозреваемый демонстративно достал имевшийся при нем травматический пистолет и, продолжая высказывать угрозы, поднялся на подножку экскаватора и рукояткой пистолета разбил ветровое стекло, попытавшись при этом нанести удары водителю", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ). Магомедов помещен под домашний арест.