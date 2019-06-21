Гроза в Петербурге привела к сбою в движении электричек и затоплению цокольных этажей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Гроза с сильным ветром и ливнем, которая обрушилась на Санкт-Петербург в пятницу вечером, привела к сбою в движении пригородных электричек и затоплению помещений в цокольных этажах зданий. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, из-за падения напряжения в контактной сети на полчаса были задержаны 5 электропоездов.

"21 июня в 20:55 мск на станции Санкт-Петербург-Витебский в связи с погодными условиями пропало напряжение в контактной сети, что привело к задержке движения электропоездов №6371 сообщением Санкт-Петербург - Поселок, №6066 сообщением Оредеж - Санкт-Петербург, №6574 сообщением Павловск - Санкт-Петербург, №6376 сообщением Поселок - Санкт-Петербург, №6775 сообщением Санкт-Петербург - Новолисино. Задержки составляют около 30 минут", - говорится в сообщении ОЖД.

В пресс-службе отметили, что неисправность уже устранена, и движение восстановлено.

В Санкт-Петербурге в пятницу была жаркая погода, которая к концу дня сменилась проливным дождем с грозами и сильным ветром. Очевидцы в соцсетях публикуют фотографии и сообщения о том, что в центре города залило дождевой водой несколько ресторанов в районе Невского и Владимирского проспектов, вестибюль станции метро "Площадь Восстания". В разных районах повалило деревья, а на Лиговском проспекте, еще нескольких улицах и на набережных скопившаяся вода мешает проезду автомобилей.