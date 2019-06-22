Военкомат в Татарстане опроверг участие призывников в массовой драке

ТАСС, 22 июня. Комиссариат Комсомольского района города Набережные Челны и Тукаевского района Республики Татарстан опроверг участие призывников в драке, которая произошла около сборного пункта. Об этом ТАСС сообщили в комиссариате.

"Мы опровергаем информацию об участии призывников в драке", - сказали в комиссариате.

Ранее сообщалось, что прокуратура города Набережные Челны начала проверку в военкомате из-за массовой драки с участием призывников, видеозапись которой появилась в социальных сетях.

По данным пресс-службы МВД по Татарстану, инцидент произошел в 05:00 мск 20 июня около сборного пункта между двумя группами молодых людей. Полицейские помешали развитию конфликта, доставили всех в отдел полиции. Двое участников драки обратились за медпомощью, погибших нет.