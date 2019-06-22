В Тбилиси неизвестные попытались втянуть в драку съемочную группу телеканала "Россия-24"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Неизвестные пытались втянуть в драку съемочную группу телеканала "Россия-24" во время съемок репортажа в Тбилиси. Инцидент произошел в субботу неподалеку от центра города.

"Мы писали репортаж, записывали спикера, который рассказывал о той ситуации, которая может произойти в случае отмены прямого авиасообщения с туристическим направлением в Грузию. Именно в этот момент к нам подошли двое непонятных молодых людей, которые начали сначала словесно, а потом физически воздействовать на мужа этой женщины (спикера сюжета - прим. ТАСС), который просто встал между нами и ними. Завязалась драка. <...> Сразу было понятно, что нас вынуждают на ответные действия, чтобы мы ввязались в драку, но мы максимально старались не поддаваться на эту провокацию", - сообщил в эфире "России-24" корреспондент телеканала Станислав Бернвальд.

При этом журналист отметил, что прохожие останавливались и пытались разнять дерущихся. "Сразу же после того, как инцидент закончился, они [нападавшие] исчезли из поля зрения, увидев на горизонте полицию", - добавил он.