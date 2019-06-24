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Квартира в многоэтажном доме загорелась на Вешняковской улице в Москве

Существует угроза перехода огня на соседние этажи

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Квартира в многоэтажном жилом доме загорелась на Вешняковской улице на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

"Пожар происходит в доме по адресу: ул. Вешняковская, д. 24, к. 1. Горит квартира на девятом этаже жилого дома. Площадь пожара уточняется", - сказали в МЧС, отметив, что в здании 25 этажей.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что существует угроза перехода огня на соседние этажи.

Из дома эвакуируют людей.

"Пожар происходит в доме по адресу: ул. Вешняковская, д. 24, к. 1. Горит квартира на девятом этаже жилого дома, сейчас пожарные вскрыли дверь в горящее помещение, оно сильно захламлено. Началась эвакуация жильцов дома", - сообщил источник в экстренных службах.

В новость были внесены изменения (11:06 мск) — добавлена информация об эвакуации. 

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Открытое горение в квартире жилого дома на востоке Москвы ликвидировано
Информации о пострадавших не поступало
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