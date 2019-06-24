Экс-депутата горсобрания Курска арестовали по делу о растрате и легализации 20 млн рублей

КУРСК, 24 июня. /ТАСС/. Бывший депутат Курского городского собрания Надежда Тарубарова арестована по обвинению в растрате и легализации (отмывании) денежных средств на сумму более 20 млн рублей, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе СУ СК России по региону.

"В Курске по обвинению в растрате и легализации денежных средств арестована Надежда Тарубарова", - сказали в пресс-службе.

Экс-депутата городского собрания Курска обвиняют в растрате в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а также в легализации (отмывании) денежных средств.

По версии следствия, с 13 февраля 2018 года по 25 декабря 2018 года, являясь главным бухгалтером ООО Топливная компания "Ант-Ойл", Тарубарова и неустановленные на данный момент сотрудники израсходовали и передали третьим лицам горюче-смазочные материалы. Топливо на основании заключенных госконтрактов предназначалось для центра хозяйственного и сервисного обеспечения регионального управления МВД, общая сумма ущерба превысила 20,8 млн рублей.