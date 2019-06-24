Саперы начали очистку улиц Арыси от боеприпасов

НУР-СУЛТАН, 24 июня. /ТАСС/. Группа саперов начала очистку от снарядов улиц города Арысь в Туркестанской области Казахстана, где в понедельник взорвались боеприпасы на военных складах. Об этом сообщил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев на брифинге в понедельник.

"В целях безопасности просим в ближайшее время до особого разрешения оперативного штаба не возвращаться в места проживания, поскольку на улицах города Арысь в некоторых районах на дорогах еще могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. Сейчас группа саперов уже начала работу по очистке. Как только эта работа будет завершена, прекратятся разрывы, всем жителям будет предложено вернуться к местам своего проживания", - сказал Ермекбаев, обращаясь к эвакуированным жителям города.

Он также отметил, что все дома в Арыси находятся под охраной полиции и военнослужащих. Министр особо подчеркнул, что на складах "никаких радиоактивных боеприпасов, снарядов не хранилось" и "опасности радиации не существует".

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб, более 30 госпитализированы. Проводится эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Население города составляет порядка 45 тыс. человек.