В Калининграде задержали несовершеннолетнюю за мошенничество в соцсетях

ТАСС, 24 июня. Сотрудники правоохранительных органов в Калининграде задержали 17-летнюю девушку по подозрению в мошенничестве в интернете. Как сообщили журналистам в понедельник в областном следственном управлении СК РФ, несовершеннолетняя под видом мужчины знакомилась с пользователями соцсетей и похищала деньги.

"По версии следствия, подозреваемая посредством одной из популярных социальных сетей под видом мужчины познакомилась с жительницей областного центра. В процессе общения подозреваемая, войдя в доверие к потерпевшей, неоднократно обращалась к ней с просьбами перевести денежные средства на расчетные счета пока неустановленных следствием лиц", - сказали в пресс-службе.

По данным СК, по такой схеме за год несовершеннолетняя подозреваемая получила почти 300 тыс. рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается. Следователи устанавливают иных лиц, причастных к совершению преступления.