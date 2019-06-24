СМИ: а Нидерландах из-за сбоя связи отключилась единая система экстренной помощи

ГААГА, 24 июня. /ТАСС/. Крупная голландская телекоммуникационная компания KPN сообщила о серьезном сбое в работе, который привел в том числе к отключению единого номера вызова экстренной помощи "112". Об этом информировала в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, в результате сбоя "оказался недоступен также единый номер, по которому можно обратиться в полицию" и другие экстренные службы. В связи с этим правоохранительные органы призывают жителей либо обращаться в случае необходимости помощи в ближайшие общественные здания, либо пользоваться социальными сетями, такими как Twitter, Facebook и Instagram, которым в настоящее время уделяется особое внимание.

В самой компании KPN пока не говорят о причинах инцидента и времени, которое займет его устранение. О проблемах со связью также сообщили некоторые муниципалитеты и крупные компании.