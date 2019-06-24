Суд 10 июля проверит законность ареста обвиняемого в растрате бизнесмена Бойко-Великого

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Московский городской суд 10 июля рассмотрит апелляционную жалобу на арест основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит Экспресс". Об этом ТАСС сообщил в понедельник адвокат Алексей Аверьянов.

"Московский городской суд рассмотрит нашу жалобу на арест Бойко-Великого 10 июля в 11:25 мск", - сказал он.

Защита бизнесмена просит Мосгорсуд отменить постановление Басманного суда и избрать Бойко-Великому иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Басманный суд Москвы 20 июня арестовал на два месяца Бойко-Великого, директора банка "Кредит Экспресс" Аллу Кабанову и еще одну сотрудницу - Елену Чуеву. Проходящие по делу главный бухгалтер банка Мария Антонова и трое его сотрудников - Егор Пихтин, Наталья Ципинова и Анастасия Новотная - помещены под домашний арест на тот же срок. Как следует из постановления об избрании ареста обвиняемым, следствие установило не всех участников хищения.

По данным СК, с 2013 по 2018 годы владелец 10% уставного капитала банка Бойко-Великий, Кабанова, Антонова, а также Новотная, Пихтин, Чуева и Ципинова похитили средства кредитной организации в размере свыше 180 млн рублей и $929 тыс. - всего 31 факт растраты средств банка "Кредит Экспресс". Уголовное дело было возбуждено 23 августа 2018 года.

Банк России отозвал лицензию у банка "Кредит Экспресс" 15 марта 2018 года. По данным отчетности, на 1 марта прошлого года по величине активов кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе РФ. Потерпевшей стороной по делу признано Агентство по страхованию вкладов.