Суд отправил на принудительное лечение подростка за поджог Успенской церкви в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июня. /ТАСС/. Кондопожский городской суд в понедельник направил на принудительное лечение фигуранта дела о поджоге Успенской церкви XVIII века в карельском городе Кондопога. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре Республики Карелия.

"Несовершеннолетний за поджог Успенской церкви направлен на принудительное лечение", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего возбуждено по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба путем поджога из хулиганских побуждений" (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Прокуратура, ознакомившись с делом подростка, направила материалы в суд с ходатайством о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера.

Пожар, уничтоживший Успенскую церковь, произошел 10 августа 2018 года. 14 августа по факту поджога было возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Осенью Петрозаводский городской суд направил подростка на психиатрическую экспертизу, после которой он прошел лечение в спецучреждении. Юноше диагностировали психическое расстройство. По версии следствия, из-за этого подросток не мог отдавать отчет своим действиям.

По информации помощника уполномоченного по правам ребенка в Карелии, мальчик воспитывается в благополучной семье в Петрозаводске, ранее проблем с законом у него не возникало.

Успенская церковь в Кондопоге

Успенская церковь была построена в 1774 году в память о погибших при Кижском восстании 1769-1771 годов, это был один из самых высоких деревянных храмов Русского Севера, его высота составляла 42 метра. Церковь входила в реестр объектов культурного наследия федерального значения, с 2015 года в ней не велись богослужения.